Ardea ragazza aggredita a Lido dei Pini | è ancora allarme sicurezza

Ardea, 12 luglio 2025 – La tranquillità di Lido dei Pini è stata scossa ancora una volta da gravi episodi di violenza, tra cui un’aggressione con armi bianche che ha coinvolto una ragazza. La crescente insicurezza preoccupa residenti e commercianti, mentre le autorità si trovano a dover affrontare un aumento allarmante di episodi criminali. Solo l’intervento tempestivo di...

Ardea, 12 luglio 2025 – La zona di Lido dei Pini, ad Ardea, è diventata un’area di grande preoccupazione per i residenti e i commercianti a causa di una serie di episodi di violenza e criminalità che si sono verificati con crescente frequenza, come aggressioni anche con armi bianche coltelli e cacciaviti. L’ultimo episodio risale al tardo pomeriggio di ieri, quando un giovane ha tentato di aggredire una ragazza Solo l’intervento tempestivo di alcuni passanti ha evitato il peggio. Due anni fa, nella zona un tragico evento ha portato alla morte di due bambini uccisi da colpi di pistola. La paura e l’inquietudine tra i residenti sono palpabili, e la situazione sembra peggiorare con il passare del tempo. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

