Baronissi furto notturno in pieno centro | farmacia rapinata banda scappa con un bottino da 2mila euro

Nuovo episodio di violenza nella Valle dell’Irno: una banda di almeno cinque criminali ha scassinato una farmacia nel centro di Baronissi, arraffando circa 2.000 euro e seminando paura tra i residenti. L’azione rapida e ben pianificata si è conclusa con la fuga dei malviventi. La comunità si interroga sulle misure di sicurezza necessarie per proteggere i propri negozi e garantire la tranquillità.

Nuovo episodio di criminalità nella Valle dell’Irno. Nella notte tra domenica e lunedì, una banda composta da almeno cinque persone ha preso di mira una farmacia situata nel cuore di Baronissi, lungo Corso Garibaldi. Il colpo è avvenuto intorno alle 4 del mattino: i malviventi, a bordo di un’automobile, sono riusciti a forzare la saracinesca e introdursi rapidamente nei locali. Una volta dentro, i ladri hanno arraffato il denaro contenuto nel registratore di cassa. Il bottino, secondo una prima stima, ammonterebbe a circa 2mila euro, ma il conteggio definitivo è ancora in corso. L’intera azione si è consumata in pochi minuti. 🔗 Leggi su Zon.it © Zon.it - Baronissi, furto notturno in pieno centro: farmacia rapinata, banda scappa con un bottino da 2mila euro

In questa notizia si parla di: baronissi - farmacia - banda - bottino

