La mozione per dare la cittadinanza onoraria di Milano a Francesca Albanese

In un gesto di riconoscimento e gratitudine, il consigliere Enrico Fedrighini ha presentato una mozione per conferire la Cittadinanza Onoraria di Milano a Francesca Albanese, evidenziando l'assenza di iniziative da parte del governo italiano a sostegno del suo impegno. Un atto che riflette il desiderio della città di valorizzare chi si distingue per il contributo alla società . Continua a leggere per scoprire i dettagli di questa importante proposta.

Dal momento che "il governo italiano non ha attivato alcuna iniziativa a sostegno dell'attività svolta da Francesca Albanese" dopo le pressioni ricevute negli ultimi giorni, il consigliere comunale Enrico Fedrighini (Gruppo misto) ha presentato una mozione per chiedere al sindaco e alla giunta di conferire ad Albanese la Cittadinanza Onoraria di Milano. 🔗 Leggi su Fanpage.it

