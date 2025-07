Pallanuoto | esordio semplice per il Settebello ai Mondiali Romania battuta 17-5

L’esordio del Settebello ai Mondiali di Singapore è stato senza troppi affanni, con una vittoria netta e convincente contro la Romania per 17-5. Gli azzurri, tornati in grande forma dopo le delusioni olimpiche di Parigi, hanno mostrato sicurezza e determinazione fin dai primi minuti, lasciando intravedere un percorso promettente in questa importante competizione. La partita dura circa dieci minuti prima che gli italiani prendano il largo, sancendo il loro dominio in campo.

L’avversario non era assolutamente di quelli da temere, ma il Settebello, tornato a giocare un’importante manifestazione internazionale dopo la beffa olimpica di Parigi, ha già dimostrato di essere in palla. Esordio soft per la Nazionale italiana di pallanuoto maschile ai Mondiali di Singapore: gli azzurri hanno battuto nel primo match del Gruppo A la Romania per 17-5. La partita praticamente c’è per una decina di minuti, con gli azzurri che sono entrati in acqua contratti e vanno addirittura sotto nel punteggio a fine primo quarto. Poi arriva un parziale impressionante: secondo periodo da 5-0 con un giro palla eccellente, tante ripartenze e le reti di Iocchi Gratta, Condemi, Gianazza e Bruni. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Pallanuoto: esordio semplice per il Settebello ai Mondiali. Romania battuta 17-5

