Ventimiglia paura per un bimbo scomparso | disperso dopo l’uscita dal campeggio nella zona di Latte | Portato in caserma il testimone che lo ha visto per ultimo

Un’ombra di preoccupazione si è abbattuta su Ventimiglia, dove scompare il piccolo Alain Barnard Ganao, 5 anni, disperso dopo aver lasciato il campeggio nella zona di Latte. La sua assenza ha sconvolto la comunità, e un testimone che lo ha visto per l’ultima volta lo ha portato in caserma, in un appello alla solidarietà e all’attenzione. La speranza è che il bambino possa essere ritrovato al più presto, sano e salvo.

Il piccolo Alain Barnard Ganao, 5 anni, è svanito nel nulla nella serata di venerdì. Testimoni riferiscono di averlo visto allontanarsi dal campeggio. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Ventimiglia, paura per un bimbo scomparso: disperso dopo l’uscita dal campeggio nella zona di Latte | Portato in caserma il testimone che lo ha visto per ultimo

In questa notizia si parla di: campeggio - ventimiglia - paura - bimbo

Ventimiglia, bambino di 5 anni disperso in un campeggio a Latte: indossa maglietta bianca e pantaloncini verdi. Ricerche in corso - Urgente: si cercano con massimo sforzo un bambino di 5 anni disperso a Ventimiglia, mentre sono ancora in corso le ricerche di un altro bambino scomparso a Latte.

Ventimiglia, paura per un bimbo scomparso: disperso dopo l’uscita dal campeggio nella zona di Latte #ventimiglia #latte #campeggio #12luglio Vai su X

Bambino scomparso a #Ventimiglia: Ricerche in corso del piccolo Alain anche con i droni. Si è allontanato ieri sera da un campeggio nella zona di Latte, dove era in vacanza con i genitori. Indossa una maglietta bianca e pantaloncini verdi. Chiunque abbia inf Vai su Facebook

Ventimiglia, paura in un campeggio a Latte: disperso un bimbo di 5 anni; Ventimiglia, paura per un bimbo scomparso: disperso dopo l’uscita dal campeggio nella zona di Latte; Bambino di 5 anni scomparso in un campeggio a Ventimiglia.

Ventimiglia, paura per un bimbo scomparso: disperso dopo l’uscita dal campeggio nella zona di Latte - Ore di apprensione a Ventimiglia, in provincia di Imperia, dove dalla serata di venerdì 11 luglio si sono perse le tracce di Alain Barnard Ganao, un bambino di appena cinque anni. Da msn.com

Scomparso bimbo di 5 anni a Ventimiglia, si è allontanato dal campeggio mentre il papà montava la tenda - Impegnati anche droni, elicotteri e unità cinofile, ma del piccolo Alain Bernard Ganaos nessuna traccia ... quotidiano.net scrive