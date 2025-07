MotoGp Marquez vince la Sprint davanti a Bezzecchi Delude Bagnaia

Un tuffo nel cuore del Motogp al Sachsenring, dove Marc Marquez non smette di stupire: conquista anche la Sprint, scrollandosi di dosso le delusioni e rafforzando il suo dominio. Con una gara emozionante sotto la pioggia, lo spagnolo si impone davanti a Bezzecchi, confermando il suo talento e la leadership in campionato. La sfida è appena iniziata, e il mondiale si infiamma…

(Adnkronos) – Marc Marquez vince anche la gara Sprint del Gp di Germania di MotoGp sul circuito del Sachsenring. Lo spagnolo in sella alla Ducati, sempre più leader della classifica Piloti, ha preceduto oggi, sabato 12 luglio, Marco Bezzecchi, su una pista bagnata per la pioggia, all'ultimo giro e si aggiudica la gara corta tedesca, . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

