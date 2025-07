Ripristinati gli spogliatoi del campo sportivo di Mercogliano dopo un atto vandalico

lettera aperta ai cittadini ha sottolineato l’impegno dell’amministrazione nel riparare il danno e valorizzare lo spazio dedicato alla crescita sportiva. Con un intervento rapido e coordinato, gli spogliatoi sono stati completamente restaurati, pronti a tornare a essere un punto di ritrovo e aggregazione per tutti gli appassionati. Mercogliano dimostra così il suo spirito di comunità e resilienza, tornando a sostenere il talento e la passione sportiva locale.

Mercogliano – Dopo un episodio vandalico che ha danneggiato gli spogliatoi del campo sportivo comunale, l'amministrazione di Mercogliano è intervenuta per il ripristino degli ambienti, ora nuovamente accessibili alla cittadinanza. A confermarlo è il sindaco Vittorio D'Alessio, che in una.

