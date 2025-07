LIVE Tour de France 2025 tappa di oggi in DIRETTA | due in fuga il gruppo controlla

Segui in tempo reale le emozioni della tappa di oggi al Tour de France 2025: due corridori in fuga, il gruppo che controlla e la classifica che si evolve. Con aggiornamenti istantanei sulle azzurre battaglie sulle strade francesi, resterai sempre al passo con i protagonisti di questa avventura epica. Non perdere nemmeno un momento: clicca qui per la diretta live e scopri cosa succede in questa straordinaria giornata di ciclismo.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL TOUR DE FRANCE 2025 16.16 Con molta calma Soler ritorna in sella alla bicicletta. Non sembrano esserci state particolari conseguenze per lo spagnolo. 16.16 Caduta per Marc Soler (UAE Team Emirates – XRG) 16.15 Il vantaggio dei due fuggitivi è arrivato al massimo ad un minuto. Da quel momento in poi i corridori del Team TotalEnergies hanno iniziato a perdere dal gruppo. 16.12 In testa al gruppo arriva anche Thibau Nys. Fino ad ora la Lidl – Trek aveva messo a tirare solamente Quinn Simmons. 16.10 Mathieu Burgadeau vanta cinque vittorie tra i professionisti.

Tour de France 2025, la tappa di domani Lauwin-Planque-Boulogne-sur-Mer: i big sono pronti per il primo scontro - il percorso, con salite e discese impegnative, promette scintille tra i grandi favoriti. La sfida di domani sarà un banco di prova importante per definire le gerarchie e scoprire chi avrà la meglio nella battaglia che si preannuncia infuocata.

