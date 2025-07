X-Men | anche Elle Fanning in lizza per il ruolo di Jean Grey?

Mentre il mondo si appassiona alle ultime avventure di Superman al cinema, l’attesa per il nuovo reboot degli X-Men si infittisce di rumors e speculazioni. Tra i nomi in circolazione, spunta anche Elle Fanning come possibile interprete di Jean Grey, aprendo nuovi scenari sul casting più atteso del momento. Sarà lei la scelta perfetta per interpretare la potente mutante? Restate con noi per scoprire tutte le novità!

Mentre il mondo è invaso dalle ultime novità su Superman, in questo momento finalmente al cinema, continuano a diffondersi rumors sul film degli X-Men. Ora che l’attesissimo reboot dei Marvel Studios ha assegnato un regista a Jake Schreier ( Thunderbolts * ), i casting dovrebbero iniziare molto presto (se non lo hanno già fatto), e ora abbiamo un altro nome da aggiungere alla lista degli attori menzionati in relazione al ruolo chiave di Jean Grey. Nella puntata di The Hot Mic di questa settimana, Jeff Sneider ha accennato alla possibilità che Elle Fanning sia in lizza per interpretare la potente mutante, precedentemente interpretata in live-action da Famke Janssen nei film originali della 20th Century Fox e da Sophie Turner in X-Men: Apocalisse e Dark Phoenix. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

