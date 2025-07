Un cittadino | Scarico continuo di rifiuti nel parcheggio superiore del cimitero di San Silvestro FOTO

Un cittadino di Pescara segnala un grave problema: lo scarico continuo di rifiuti nel parcheggio superiore del cimitero di San Silvestro. La sua lettera all'URP, datata 11 luglio, denuncia un fenomeno che rischia di compromettere la dignità e l’ordine di un luogo sacro. La situazione richiede interventi immediati e risposte concrete per tutelare la comunità e il rispetto dei luoghi di culto.

Un cittadino di Pescara ci segnala un continuo scarico di rifiuti nel parcheggio superiore del cimitero di San Silvestro a Pescara. Il residente ci ha inviato la lettera che ha inviato all'Urp del Comune in data venerdì 11 luglio. «Voglio segnalarvi», scrive, «che nel parcheggio superiore del. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

