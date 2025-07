I dazi di Trump e l’ordine globale prospettato dai Brics

Se così sarà, tale iniziativa va letta in chiave di sfida e di ridefinizione degli equilibri mondiali, in un contesto già attraversato dai nuovi progetti dei BRICS e dal panorama incerto delle relazioni internazionali. La mossa di Trump potrebbe segnare una svolta decisiva nel rapporto tra potenze e nell'orientamento dell’economia globale, aprendo scenari sorprendenti e complessi per il futuro.

Per lunedì Trump ha annunciato una decisione forte contro la Russia. Secondo i media comminerà nuove sanzioni, forse quelle di cui i repubblicani parlano dallo scorso aprile, cioè dazi al 500% sulle nazioni che comprano petrolio e uranio russo e che Ursula von der Leyen aveva annunciato come i niziativa Ue nell'aprile scorso, opzione poi non concretizzata ma che vedrebbe la luce se si muovesse l'America. Se così sarà, tale iniziativa va letta in parallelo all'annuncio di questi giorni di un'imposizione di dazi del 50% al Brasile, motivati come atto di ritorsione contro il processo all'ex presidente Jair Bolsonaro, il Trump carioca, sotto processo per tentato golpe.

