Mr Terrific e Jimmy Olsen protagonisti di due spin-off di Superman?

Se pensavate che il mondo di Superman fosse già ricco di avventure, preparatevi a scoprire due nuovi spin-off protagonizzati da Mr. Terrific e Jimmy Olsen. Il regista James Gunn ha confermato l’esistenza di diversi progetti DCU in cantiere, tra cui questi intriganti protagonisti che promettono di ampliare l’universo narrativo dell’uomo d’acciaio. Ma quali sorprese ci riserveranno? La risposta si nasconde tra le nuove idee che stanno prendendo forma nel futuro del DC Universe.

Il regista di Superman e co-CEO di DC Studios, James Gunn, ha confermato che ci sono diversi progetti DCU in cantiere, sia in varie fasi di sviluppo che ancora in fase di ideazione, che non erano stati nominati durante l’annuncio iniziale di “Gods and Monsters”, e ora potremmo sapere quali sono due di questi. Secondo un articolo del Wall Street Journal, si starebbe valutando la possibilità di realizzare spin-off di Superman incentrati su Mr. Terrific ( Edi Gathegi ) e Jimmy Olsen ( Skyler Gisondo ). Non è chiaro se questo significhi che siano in fase di sviluppo, ma è probabile che Gunn stia aspettando di vedere come verranno accolti i personaggi nel film prima di prendere una decisione. 🔗 Leggi su Cinefilos.it