Città umanitaria o campo di concentramento? Il piano israeliano per Gaza

Nel cuore di una delle crisi più drammatiche di Gaza, il piano israeliano di creare una “città umanitaria” ha suscitato controversie e preoccupazioni crescenti. Se da un lato si tenta di offrire un rifugio ai civili sfollati, dall’altro si sollevano dubbi sul suo impatto reale sulla popolazione e sui diritti umani. La questione rimane al centro del dibattito internazionale, mentre la situazione nella Striscia continua a infuriare, lasciando dietro di sé un senso di incertezza e speranza.

Nella Striscia di Gaza, ormai ridotta in macerie, si apre un nuovo e drammatico capitolo della crisi umanitaria: il ministro della Difesa israeliano Yisrael Katz ha annunciato la creazione di una cosiddetta "città umanitaria", destinata ad accogliere oltre 600.000 palestinesi sfollati nella zona devastata di Rafah. Il progetto ha sollevato un'ondata di critiche da parte di organizzazioni per i diritti umani, giornalisti e analisti, che lo accusano di mascherare sotto la retorica dell'assistenza una concentrazione forzata di civili. Quella che Tel Aviv descrive come un'iniziativa di protezione rischia infatti di configurarsi, nei fatti, come un moderno campo di concentramento sotto sorveglianza militare.

Il piano di Israele e Usa per cacciare gli abitanti di Gaza dalla Striscia: la «città umanitaria» sulle macerie di Rafah - In un contesto di crisi, le parole del premier israeliano Benjamin Netanyahu durante la cena alla Casa Bianca con Donald Trump rivelano un piano chiaro: spostare gli abitanti di Gaza dalle macerie di Rafah e trovare loro nuove sedi in altri paesi.

Il piano proposto dal ministro della Difesa israeliano Katz per ricollocare tutti i residenti della Striscia di Gaza in una "città umanitaria" sulle rovine di Rafah e impedire loro di lasciare l'area è oltraggioso, disumano e illegale.

Billie Eilish si è espressa contro la proposta del ministro Israel Katz di trasferire forzatamente 2 milioni di palestinesi in una "città umanitaria" costruita sulle macerie di Rafah.

Un altro piano di Israele per trasferire forzatamente la popolazione di Gaza; Gaza, Trump manda le ruspe; A Doha il ritiro dell'Idf punto di attrito tra Israele e Hamas. Oggi la nuova proposta israeliana - Israele presenterà domani una nuova mappa per il dispiegamento di forze Idf per il ritiro da Gaza.