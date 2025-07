Rocca di Papa trovato un uomo impiccato nei boschi Altre ossa vicino al corpo

Un'ombra oscura si staglia sui boschi di Rocca di Papa, dove un uomo impiccato e resti ossei abbandonati sollevano domande inquietanti. La scoperta, fatta da un passante insospettito dal cattivo odore, ha scosso la piccola comunità e attirato le forze dell'ordine. Le cause di questa tragica vicenda sono ancora ignote, ma l'investigazione prosegue per fare luce su una vicenda che lascia molti punti interrogativi.

Un uomo, probabilmente extracomunitario, è stato trovato impiccato in una zona boschiva di Rocca di Papa, in provincia di Roma. A pochi passi dal cadavere sono stati rinvenuti resti di ossa in avanzato stato di decomposizione e un paio di pantaloni. A dare l'allarme è stato un passante insospettito da un cattivo odore. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Rocca di Papa e della compagnia di Frascati. Le cause della morte dell'uomo sono in fase di accertamento. Il corpo dell'uomo, stando a quanto apprende AGI, sarebbe stato trovato con i pantaloni calati e le mani sovrapposte, in un'area scoscesa sotto un'abitazione privata.

