I giovani si prendono cura del paese | Un ottimo esempio di senso civico

I giovani di Ballabio dimostrano ancora una volta quanto il senso civico possa fare la differenza, prendendosi cura del proprio paese con entusiasmo e responsabilità. Successo per i progetti Living Land e Next 2025, che coinvolgono studenti delle scuole medie e superiori in iniziative concrete di tutela e valorizzazione del territorio. Un esempio ispirante di come le nuove generazioni possano essere protagoniste attive nel futuro della comunità.

Successo a Ballabio per i progetti Living Land e Next 2025. Anche quest’anno un buon numero di giovani residenti - delle scuole medie e delle superiori - ha aderito a questi progetti, fortemente voluti dall’amministrazione ballabiese, che li ha visti coinvolti in interventi concreti nella cura. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

In questa notizia si parla di: giovani - cura - prendono - paese

Corso giovani esploratori: al via la quinta edizione a cura di Geos Ostuni - Al via la quinta edizione del Corso Giovani Esploratori, a cura del Gruppo Escursionistico Speleologico Ostunese (GEOS).

I giovani si prendono cura del Comune della prima periferia: l'iniziativa https://ift.tt/HJpUTu7 https://ift.tt/AxVRLla Vai su X

Urban Green: i giovani si prendono cura del territorio. Da lunedì 30 giugno prende il via un progetto speciale: Urban Green, un’attività di cittadinanza attiva che coinvolgerà i giovani del territorio nella cura del verde pubblico. https://www.comune.azzanosanpa Vai su Facebook

I giovani si prendono cura del paese: Un ottimo esempio di senso civico; I giovani si prendono cura del Comune della prima periferia: l'iniziativa; Al fianco dei giovani caregiver, ‘eroi silenziosi’ che si prendono cura dei loro cari.

Disobbedienza civile e Resistenza dei giovani birmani - “I giovani stanno resistendo e sono al fronte ma nello stesso momento altre persone si stanno prendendo cura della popolazione e stanno ricostruendo il ... Secondo pressenza.com

A Pedrengo in corso i cantieri estivi: “I giovani si prendono cura ... - Questa volta non stiamo parlando di opere di urbanizzazione ma di un’iniziativa che vede protagonisti i giovani con una duplice finalità ... Si legge su bergamonews.it