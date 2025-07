Controlli sul gioco d’azzardo | chiusa un’attività a Sassuolo e sanzioni per oltre 21.000 euro

Le autorità non smettono di vigilare sul gioco d’azzardo, e le recenti operazioni a Sassuolo ne sono la prova concreta. Nelle giornate del 10 e 11 luglio, i Carabinieri hanno scoperto un’attività abusiva, chiudendola e sanzionandola con oltre 21.000 euro di multe. Questo intervento dimostra quanto l’Italia sia determinata a combattere il fenomeno del gioco illegale, tutelando i cittadini e mantenendo alta l’attenzione sulla legalità.

Nelle giornate del 10 e 11 luglio u.s., i Carabinieri della Compagnia di Sassuolo (Stazione di Sassuolo, Tenenza di Vignola e Stazione di Formigine), con il supporto del Nucleo Ispettorato del Lavoro Carabinieri di Modena, hanno eseguito un servizio coordinato di controllo straordinario del. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

