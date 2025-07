Furto in appartamento sventato a Carpi | arrestati tre georgiani in flagranza

Un tempestivo intervento dei Carabinieri di Carpi ha sventato un furto in appartamento, arrestando tre cittadini georgiani sul posto. L’operazione rapida e decisa ha evitato che i malviventi portassero a termine il loro piano, dimostrando come la prontezza delle forze dell’ordine sia fondamentale per garantire la sicurezza dei cittadini. La collaborazione tra forze di polizia e comunità si conferma ancora una volta un elemento chiave nella lotta alla criminalità .

Tempestivo e risolutivo l'intervento dei Carabinieri della Compagnia di Carpi che, nel pomeriggio dell'11 luglio, hanno arrestato in flagranza di reato tre cittadini georgiani, rispettivamente di 41, 33 e 32 anni, colti nel pieno di un tentativo di furto in appartamento in zona Remesina, nella.

