Vacanze come a Temptation Island | quanto costa soggiornare nel resort scelto per il programma

Hai sempre sognato di vivere l’atmosfera di Temptation Island? Ora puoi trasformare il sogno in realtà soggiornando al Calalandrusa Beach Resort, il luogo che ospita le registrazioni della stagione corrente. Con prezzi flessibili e accessibili, questa esperienza unica è a portata di mano. Scopri quanto costa realmente un soggiorno in questo esclusivo resort e prepara le valigie per un’avventura indimenticabile! Continua a leggere.

Andare in vacanza nel resort che ospita le registrazioni dell’attuale stagione di Temptation Island non è un sogno irrealizzabile. I prezzi, variabili a seconda del periodo, non sono infatti ostinatamente fuori portata. Parliamo del Calalandrusa Beach Resort, il villaggio che fa da cornice alle storie dei protagonisti del programma condotto da Filippo Bisciglia. 🔗 Leggi su Fanpage.it

?Calabria nuovo set dell’attesissimo reality dei sentimenti, @Temptationisland su @canala5? È subito record di ascolti con oltre il 27% di share, 3 milioni e 452 mila spettatori: il migliore risultato di sempre del programma. Il reality, condotto da Filippo B Vai su Facebook

