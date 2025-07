MotoGP Marc Marquez al Sachsenring sa solo vincere e piega un ottimo Bezzecchi Bagnaia ormai è crisi nera

motogp marc marquez al sachsenring sa solo vincere e piega un ottimo bezzecchi bagnaia ormai 232 crisi nera. "Tanto tuonò che piovve", si potrebbe dire. Non stiamo parlando del meteo autunnale che ha fatto da scenario alla Sprint Race del Gran Premio di Germania, undicesimo appuntamento del Mondiale di MotoGP 2025, quanto del fatto che, nemmeno a dirlo, ha vinto Marc Marquez sul tracciato del Sachsenring. Una non-notizia in poche parole. Il fuoriclasse nativo di Cervera, infatti, sulla pista teut

“Tanto tuonò che piovve”, si potrebbe dire. Non stiamo parlando del meteo autunnale che ha fatto da scenario alla Sprint Race del Gran Premio di Germania, undicesimo appuntamento del Mondiale di MotoGP 2025, quanto del fatto che, nemmeno a dirlo, ha vinto Marc Marquez sul tracciato del Sachsenring. Una non-notizia in poche parole. Il fuoriclasse nativo di Cervera, infatti, sulla pista teutonica ha sempre fatto il bello ed il cattivo tempo (a proposito della pioggia odierna) con 11 successi complessivi a cui va ad aggiungere la sua prima gara su distanza ridotta, dopo i due successi di Jorge Martin del 2023 e 2024. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - MotoGP, Marc Marquez al Sachsenring sa solo vincere e piega un ottimo Bezzecchi. Bagnaia ormai è crisi nera

In questa notizia si parla di: motogp - marc - marquez - sachsenring

MotoGP – Marc Márquez senza rivali a casa di Valentino Bagnaia, in trionfo a 6,00 su Sisal.it, vuole riscattarsi ad Assen - L’università delle due ruote si accende ad Assen, teatro del Gran Premio d’Olanda, dove Marc Márquez si presenta come il grande favorito.

Marc Marquez ha vinto la gara sprint del Gp di Germania classe MotoGp, disputata al Sachsenring. Secondo é giunto Marco Bezzecchi, su Aprilia, e terzo Fabio Quartararo, con la Yamaha. #ANSA https://ansa.it/sito/notizie/sport/moto/2025/07/12/motogp-marc- Vai su X

MOTOGP – POLE POSITION DI MARC MARQUEZ AL SACHSENRING Al Sachsenring è andata in scena una qualifica in condizioni critiche, a causa della pioggia. A fare la pole è stato Marc Marquez, davanti allo specialista della pioggia Johann Zarco. Comp Vai su Facebook

MotoGP, Marc Marquez spavaldo al Sachsenring e Bagnaia si lamenta già. Alex e Marini ci sono, buone notizie Ktm; MotoGP, la griglia di partenza del GP Germania al Sachsenring; MotoGp, pole di Marc Marquez: il mago della pioggia si esalta nel suo Sachsenring. Bagnaia indietro.

MotoGp gara Sprint Germania diretta: segui Bagnaia e i fratelli Marquez LIVE - Punti pesanti in palio sul circuito del Sachsenring, dove l'italiano in sella alla sua Ducati insegue i due spagnoli: aggiornamenti in tempo reale ... Si legge su corrieredellosport.it

MotoGP, classifica piloti e pagelle dopo la Sprint Germania: Bezzecchi maturo, Marquez pigliatutto, Bagnaia affonda - Le pagelle e la classifica del Mondiale piloti MotoGP dopo la Sprint del Gp di Germania al Sachsenring vinta da Marc Marquez su Bezzecchi e Quartararo, malissimo Bagnaia ... Secondo sport.virgilio.it