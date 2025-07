Ue arrivata lettera dazi di Trump dal primo agosto tariffe al 30% il tycoon | Raddoppieranno in caso di ritorsioni

Una nuova schermaglia commerciale scuote i rapporti tra Europa e Stati Uniti: a partire dal primo agosto, i dazi di Donald Trump, con un raddoppio in caso di ritorsioni, minacciano le esportazioni europee. Le trattative tra Bruxelles e Washington si sono concluse senza successo, lasciando il futuro incerto per le relazioni economiche. Questa sfida apre uno scenario di tensione che potrebbe avere conseguenze significative per le imprese e i consumatori di entrambe le sponde dell'Atlantico.

Le trattative tra Bruxelles e Washington non sono andate a buon fine, vanificato il lavoro del Commissario all'Economia Dombrovskis È arrivata la lettera annunciante i dazi di Donald Trump nei confronti dell'Unione Europea. Dal primo agosto, le tariffe per l'esportazione dei prodotti europei. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Ue, arrivata lettera dazi di Trump, dal primo agosto tariffe al 30%, il tycoon: "Raddoppieranno in caso di ritorsioni"

