Il Telegraph sporca ancora Sinner | Orribile avere due squalificati per doping in finale a Wimbledon

Il prestigioso Daily Telegraph non risparmia critiche e polemiche sulla finale di Wimbledon, evidenziando come la presenza di due giocatori squalificati per doping getti una ombra sul prestigioso torneo. La vicenda di Jannik Sinner, al centro di questa controversia, riaccende il dibattito sull'integrità dello sport e sulle sfide etiche che ancora devono essere affrontate. Continua a leggere per scoprire tutti i dettagli di questa intricata vicenda che scuote il mondo del tennis.

Alla vigilia della finale del torneo di Wimbledon, il Daily Telegraph pubblica un editoriale durissimo in cui tira nuovamente fuori la vicenda della positività al doping e successiva squalifica di Jannik Sinner. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Sinner è condannato al ruolo del “meno amato tra i due”: Alcaraz è più emozionante (Telegraph) - Nel mondo del tennis, pochi incontri restano impressi nella memoria come quello tra Alcaraz e Sinner, un duello epico che ha duramente sfidato ogni limite umano.

