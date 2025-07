Supplenze da GPS 2026 | come funziona la piattaforma per le nomine

Se sei un docente in attesa di supplenze da GPS per l’anno scolastico 2025/2026, conoscere il funzionamento della piattaforma è fondamentale per garantire una nomina senza intoppi. Dal 17 al 30 luglio, questa piattaforma si apre con importanti novità, tra cui la gestione delle preferenze e la conferma dei docenti di sostegno. Scopriamo insieme le funzionalità e le scadenze per navigare con sicurezza nel processo.

La piattaforma per le supplenze da GPS per l'a.s. 20252026 sarà attiva dal 17 al 30 luglio. Introduce novità per la conferma dei docenti di sostegno e gestisce le 150 preferenze per le nomine per il ruolo. Ecco una guida completa alle nuove funzionalità e alle scadenze.

Supplenze GPS 150 preferenze e conferma docenti sostegno: vi spieghiamo come funziona la piattaforma. LIVE Venerdì 11 luglio alle 17:00 - Se sei un docente interessato alle supplenze GPS, le 150 preferenze e la conferma per il sostegno, questa è l'occasione da non perdere.

Supplenze GPS 2026: 150 preferenze, nomine per il ruolo, conferma docenti sostegno: vi spieghiamo come funziona la piattaforma.

Intervenuta ai microfoni di Orizzonte Scuola, Chiara Cozzetto della Presidenza Nazionale Anief spiega ai nostri lettori come funzionerà la piattaforma "Istanza supplenze" disponibile su Istanze online

