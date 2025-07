Milan Beffato Mourinho batte la concorrenza rossonera per Archie Brown | sarà un giocatore del Fenerbahce

Il Milan ha subito una brutta battuta d'arresto nella sua strategia di rafforzamento: Archie Brown, giovane e promettente terzino del Gent, ha scelto di vestire la maglia del Fenerbahçe, allenato dall’ex Inter Mourinho. Una perdita importante per i rossoneri, che hanno visto sfumare un acquisto fondamentale per il settore difensivo. La concorrenza turca si è dimostrata vincente, lasciando il Milan a cercare nuove soluzioni per colmare il vuoto lasciato da Theo Hernandez.

Milan beffato: Archie Brown sceglie il Fenerbahce dell’ex Inter Mourinho! Tutti i dettagli sulla trattativa sfumata per i rossoneri. Il Milan incassa una beffa di mercato nella corsa al sostituto di Theo Hernandez, recentemente ceduto all’estero. I dirigenti rossoneri avevano puntato tutto su Archie Brown, terzino sinistro inglese classe 2002, protagonista con il Gent nell’ultima stagione. Secondo quanto riportato da Gazzetta.it, il club di via Aldo Rossi si considerava in pole position, ma nella notte è arrivato il sorpasso a sorpresa del Fenerbahce. Il club turco, allenato dall’ex Inter José Mourinho, ha bruciato la concorrenza del Diavolo con un’offerta leggermente superiore a quella avanzata dal Milan. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Milan Beffato, Mourinho batte la concorrenza rossonera per Archie Brown: sarà un giocatore del Fenerbahce

In questa notizia si parla di: milan - beffato - mourinho - archie

Leao beffato, ribaltone in casa Milan: la notizia lascia increduli - La stagione del Milan si avvia alla sua conclusione con un incredibile colpo di scena: Rafael Leao, protagonista finora, rischia di essere superato nei prossimi mesi.

Archie #Brown al #Fenerbahce Il terzino parte per Istanbul, beffando il #Milan all’ultimo! #Mourinho vince il duello #Calciomercato #SerieA via @DiMarzio Leggi l'articolo ? Vai su X

UFFICIALE - Stefano Pioli è il nuovo allenatore della Fiorentina: l’ex Milan ritorna sulla panchina che ha già guidato dal 2017 al 2019, per lui contratto fino al 30 giugno 2028 ? Vai su Facebook

Mourinho sorpassa Allegri: Brown vola verso il Fenerbahce, Milan beffato. E Jashari resta bloccato; Milan beffato, Archie Brown vola in Turchia: è fatta con il Fenerbache; Calciomercato, Vlahovic-Juventus: la complicata exit strategy. Milan beffato da Mourinho e l'offerta araba che spaventa il Diavolo - Rumor.

Mourinho sorpassa Allegri: Brown vola verso il Fenerbahce, Milan beffato. E Jashari resta bloccato - I turchi hanno trovato l'accordo col Gent, l’esterno si vedeva rossonero ma la nuova offerta dovrebbe averlo convinto. Da tuttosport.com

Calciomercato, Vlahovic-Juventus: la complicata exit strategy. Milan beffato da Mourinho e l'offerta araba che spaventa il Diavolo - Rumor - I bianconeri vorrebbero arrivare a una risoluzione anticipata del contratto (che scade nel giugno 2026 e prevede 12 milioni netti d'ingaggio in quest'ul ... Scrive affaritaliani.it