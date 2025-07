San Giuliano Terme sporcizia ed escrementi di roditore in cucina | chiuso un ristorante

San Giuliano Terme scoppia di preoccupazioni: sporcizia e escrementi di roditore in cucina hanno portato alla chiusura immediata di un ristorante. Nell’ambito dei controlli straordinari del Comando Carabinieri per la Tutela della Salute, parte della strategia 'Estate Tranquilla 2025', i militari del NAS hanno segnalato gravi irregolarità alle autorità competenti, sottolineando l’importanza di garantire ambienti sicuri e igienici per tutti. La sicurezza alimentare resta una priorità assoluta.

Nell'ambito dei controlli straordinari disposti dal Comando Carabinieri per la Tutela della Salute, in aderenza alla strategia operativa 'Estate Tranquilla 2025'Â focalizzata sui 'Posti di Ristoro Autostradali e Grandi vie di Comunicazione', i militari del NAS hanno segnalato alle autoritĂ . 🔗 Leggi su Pisatoday.it

