Siracusa cane aggredisce fratello e sorella | grave una 25enne

Un episodio sconvolgente scuote Siracusa: un cane, simile a un pitbull, ha improvvisamente aggredito due fratelli in casa, lasciando una 25enne in codice rosso. Un gesto spaventoso che mette in luce i rischi legati agli animali domestici e l'importanza della prevenzione.

Attacco improvviso in casa a Siracusa, giovane donna in codice rosso ma stabile. Siracusa, 12 luglio. Mattinata di paura oggi, 12 luglio, in contrada Isola, località balneare a pochi chilometri da Siracusa, dove due fratelli sono stati attaccati dal loro cane all'interno della propria abitazione. Il cane, simile a un pitbull, ha aggredito la ragazza. Secondo le prime informazioni, il cane – di razza simile a un pitbull – avrebbe improvvisamente assalito la giovane di 25 anni, ferendola gravemente. Il fratello è intervenuto per salvarla, riuscendo a bloccare l'animale e a rinchiuderlo in una stanza, riportando a sua volta ferite leggere a una mano.

In questa notizia si parla di: siracusa - cane - aggredisce - fratello

