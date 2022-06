Palermo: Miceli, 'chi porta più voti tra Pd e M5S? Conte ha più impatto su opinione pubblica' (Di venerdì 10 giugno 2022) Roma, 10 giu. (Adnkronos) - "Chi porta più voti tra Conte e Letta? Entrambi i partiti hanno fatto delle belle liste. Conte ha dalla sua parte una maggiore forza e impatto con l'opinione pubblica. Spero che entrambi in questa corsa a chi fa il primo portino più voti alla coalizione”. Così Franco Miceli, candidato sindaco al Comune di Palermo (Pd, M5S, Sinistra Civica ed Ecologista) ospite a 'Un giorno da pecora' su Rai Radio1. “In questa campagna elettorale siamo stati una coalizione molto unita, abbiamo fatto insieme un programma di governo. Mi pare che ci siano le condizioni perché questa alleanza possa continuare anche dopo, alle Regionali e alle Politiche. Mi piacerebbe molto vincere al primo turno, ... Leggi su iltempo (Di venerdì 10 giugno 2022) Roma, 10 giu. (Adnkronos) - "Chipiùtrae Letta? Entrambi i partiti hanno fatto delle belle liste.ha dalla sua parte una maggiore forza econ l'. Spero che entrambi in questa corsa a chi fa il primo portino piùalla coalizione”. Così Franco, candidato sindaco al Comune di(Pd,, Sinistra Civica ed Ecologista) ospite a 'Un giorno da pecora' su Rai Radio1. “In questa campagna elettorale siamo stati una coalizione molto unita, abbiamo fatto insieme un programma di governo. Mi pare che ci siano le condizioni perché questa alleanza possa continuare anche dopo, alle Regionali e alle Politiche. Mi piacerebbe molto vincere al primo turno, ...

