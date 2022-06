La ricetta del Pd per efficientare la sanità cittadina (Di venerdì 10 giugno 2022) di Luca Capacchione Affollamento, codici rossi e accorpamento o chiusura di reparti sono i temi rilevanti dallo studio statistico pubblicato dal Partito Democratico di Battipaglia sugli ospedali del DEA Battipaglia-Eboli-Roccadaspide. Situazione eclatante, ma nota da tempo a tutti i livelli istituzionali, quella del sovraffollamento del pronto soccorso del nosocomio di Battipaglia, con quasi la metà degli accessi. A seguito dello studio statistico, presentate dalla segretaria cittadina del PD Anna Raviele, anche le proposte per efficientare il sistema ospedaliero della Piana del Sele. “È cronaca di questi giorni la decisione del Direttore Sanitario Minervini di riaprire il reparto di Chirurgia di Eboli mediante accorpamento al reparto di Urologia – si legge nella nota del PD Battipaglia – Una decisione – tampone che, in ogni caso, non garantirebbe la ... Leggi su cronachesalerno (Di venerdì 10 giugno 2022) di Luca Capacchione Affollamento, codici rossi e accorpamento o chiusura di reparti sono i temi rilevanti dallo studio statistico pubblicato dal Partito Democratico di Battipaglia sugli ospedali del DEA Battipaglia-Eboli-Roccadaspide. Situazione eclatante, ma nota da tempo a tutti i livelli istituzionali, quella del sovraffollamento del pronto soccorso del nosocomio di Battipaglia, con quasi la metà degli accessi. A seguito dello studio statistico, presentate dalla segretariadel PD Anna Raviele, anche le proposte peril sistema ospedaliero della Piana del Sele. “È cronaca di questi giorni la decisione del Direttore Sanitario Minervini di riaprire il reparto di Chirurgia di Eboli mediante accorpamento al reparto di Urologia – si legge nella nota del PD Battipaglia – Una decisione – tampone che, in ogni caso, non garantirebbe la ...

Pubblicità

filippothiery : @lphaBlack @DAZN_IT Con permesso, direttamente dagli spalti del Granillo l'unica ricetta possibile (aggiungerei 'tu… - universo_astro : RT @Saldimeglio79: @andreacantelmo8 @universo_astro Allora Salvini ci spieghi qual e' la ricetta per bloccare il prezzo del carburante. La… - ilgiornale : Per il tetto al prezzo del gas 'la strada è lunga'. Le resistenze dei Paesi frugali sul nuovo Sure - EmilianaCarifi : LA RICETTA DI @GiuseppeConteIT altroché glielo lo ha ripetuto fino allo spasimo che doveva chiedere UN TETTO AL PRE… - Accipicchina : La ricetta del Gelato con Fragole fresche è uno tra i preferiti da mio figlio insieme al gelato al limone. Ecco com… -