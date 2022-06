“Italia condannata a morte”. La profezia (inascoltata) di Giorgetti sull’auto elettrica (Di venerdì 10 giugno 2022) Se vi chiedete perché venire a Bari il prossimo 16 e 17 luglio per la seconda tappa de La Ripartenza 2022, state a sentire. Perché la folle decisione dell’Ue di mandare al macero il motore endotermico entro il 2035 per sostituirlo in toto con quello elettrico, viene da lontano. Molto lontano. Ed è proprio alla Ripartenza 2021 che il ministro Giancarlo Giorgetti aveva lanciato l’allarme sui rischi connessi a questa “decisione ideologica” che oggi arriva a chiamare “suicidio” o “eutanasia”. Facciamo un salto indietro. È il 17 luglio di un anno fa quando il ministro della Sviluppo Economico arriva al Teatro Petruzzelli per discutere di economia con Nicola Porro e Alessandro Sallusti. Al centro del dibattito tanti temi, tra cui il green pass (si, c’era ancora la pandemia in prima pagina), la riforma fiscale (ferma ancora al palo) e la transizione energetica. La guerra di ... Leggi su nicolaporro (Di venerdì 10 giugno 2022) Se vi chiedete perché venire a Bari il prossimo 16 e 17 luglio per la seconda tappa de La Ripartenza 2022, state a sentire. Perché la folle decisione dell’Ue di mandare al macero il motore endotermico entro il 2035 per sostituirlo in toto con quello elettrico, viene da lontano. Molto lontano. Ed è proprio alla Ripartenza 2021 che il ministro Giancarloaveva lanciato l’allarme sui rischi connessi a questa “decisione ideologica” che oggi arriva a chiamare “suicidio” o “eutanasia”. Facciamo un salto indietro. È il 17 luglio di un anno fa quando il ministro della Sviluppo Economico arriva al Teatro Petruzzelli per discutere di economia con Nicola Porro e Alessandro Sallusti. Al centro del dibattito tanti temi, tra cui il green pass (si, c’era ancora la pandemia in prima pagina), la riforma fiscale (ferma ancora al palo) e la transizione energetica. La guerra di ...

