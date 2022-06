Il cappello non è bastato a far passare inosservato il principe William, sorpreso a fare lo strillone per una causa che stava molto a cuore a Diana (Di venerdì 10 giugno 2022) Dopo i tanti impegni del Giubileo avrebbe potuto concedersi qualche giorno di riposo. Invece il principe William – 40 anni il prossimo 21 giugno e secondo in linea di successione al trono – è sceso in strada, armato di una pila di riviste da vendere per conto di un’associazione benefica per gli homeless che ha avuto tra i suoi sostenitori più entusiasti proprio la madre di William, Lady Diana. E per l’occasione ha indossato la tipica divisa dei loro strilloni. Leggi anche › William e Kate mano nella mano su TikTok rompono il protocollo reale › Il principe William visita i servizi segreti britannici poche ore prima l’invasione ... Leggi su iodonna (Di venerdì 10 giugno 2022) Dopo i tanti impegni del Giubileo avrebbe potuto concedersi qualche giorno di riposo. Invece il– 40 anni il prossimo 21 giugno e secondo in linea di successione al trono – è sceso in strada, armato di una pila di riviste da vendere per conto di un’associazione benefica per gli homeless che ha avuto tra i suoi sostenitori più entusiasti proprio la madre di, Lady. E per l’occasione ha indossato la tipica divisa dei loro strilloni. Leggi anche ›e Kate mano nella mano su TikTok rompono il protocollo reale › Ilvisita i servizi segreti britannici poche ore prima l’invasione ...

Pubblicità

Schmit_Henri : @ricmaggiolo @FArmillei @Tortugaecon @classcnbc @SimoneCerroni1 Non ho detto questo; ho detto solo che non vedo l’a… - Schmit_Henri : @ricmaggiolo @FArmillei @Tortugaecon @classcnbc @SimoneCerroni1 Senza polemica: non capisco, meglio non condivido l… - framiniss : RT @maachenesoio: Non Cosmary che ruba il cappello a suo marito #cosmex #alexwyse - tr4silenziroma : RT @maachenesoio: Non Cosmary che ruba il cappello a suo marito #cosmex #alexwyse - Antoamill : RT @maachenesoio: Non Cosmary che ruba il cappello a suo marito #cosmex #alexwyse -