“Fuori dallo studio di UeD”. Gemma Galgani e il cavaliere, c’è una grossa novità (Di venerdì 10 giugno 2022) Gemma Galgani dopo UeD continua a essere seguita. Non solo la protagonista assoluta di quello che fu il trono over aggiorna costantemente i suoi social, ma non mancano le indiscrezioni sulla prossima stagione televisiva e anche gli attacchi da parte di ‘colleghi’ o ex colleghi. Isabella Ricci per esempio ha parlato di lei perché non ha ricevuto i suoi auguri (e nemmeno quelli di Ida Platano) nel giorno del suo matrimonio. E anche se la cosa era prevedibile c’è rimasta male. L’ex dama Angela Di Iorio è andata più sul pesante e detto in un’intervista che Gemma Galgani “è alta e magra, ma se la vedi da vicino senza trucco fa spavento”. Gemma Galgani dopo UeD, il video inedito con il cavaliere Ma quello che tutti vogliono sapere è se Gemma ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 10 giugno 2022)dopo UeD continua a essere seguita. Non solo la protagonista assoluta di quello che fu il trono over aggiorna costantemente i suoi social, ma non mancano le indiscrezioni sulla prossima stagione televisiva e anche gli attacchi da parte di ‘colleghi’ o ex colleghi. Isabella Ricci per esempio ha parlato di lei perché non ha ricevuto i suoi auguri (e nemmeno quelli di Ida Platano) nel giorno del suo matrimonio. E anche se la cosa era prevedibile c’è rimasta male. L’ex dama Angela Di Iorio è andata più sul pesante e detto in un’intervista che“è alta e magra, ma se la vedi da vicino senza trucco fa spavento”.dopo UeD, il video inedito con ilMa quello che tutti vogliono sapere è se...

