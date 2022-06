F1 TV8, orario qualifiche GP Azerbaijan 2022 in chiaro: programma e streaming (Di venerdì 10 giugno 2022) Domani, sabato 11 giugno, si disputeranno prove libere 3 e qualifiche del fine settimana del GP dell’Azerbaijan del Mondiale 2022 di F1 con la gara che si correrà nell’ambito della ottava tappa del calendario iridato. Di seguito il programma completo del sabato del GP dell’Azerbaijan di F1 con la differita proposta in tv in chiaro. Per il Mondiale di F1 l’evento sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport F1, Sky Sport 4K e Sky Sport Uno, in diretta streaming su SkyGo, Now, ed in diretta live testuale su OA Sport. Differita integrale alle ore 18.30 delle qualifiche del sabato in chiaro su TV8 ed in streaming gratuito su tv8.it. GP Azerbaijan F1 2022 – programma SABATO 11 ... Leggi su oasport (Di venerdì 10 giugno 2022) Domani, sabato 11 giugno, si disputeranno prove libere 3 edel fine settimana del GP dell’del Mondialedi F1 con la gara che si correrà nell’ambito della ottava tappa del calendario iridato. Di seguito ilcompleto del sabato del GP dell’di F1 con la differita proposta in tv in. Per il Mondiale di F1 l’evento sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport F1, Sky Sport 4K e Sky Sport Uno, in direttasu SkyGo, Now, ed in diretta live testuale su OA Sport. Differita integrale alle ore 18.30 delledel sabato insu TV8 ed ingratuito su tv8.it. GPF1SABATO 11 ...

