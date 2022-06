F1, GP Azerbaijan 2022, Verstappen: “L’approccio non cambia, ma Ferrari molto forti” (Di venerdì 10 giugno 2022) “L’approccio qui non cambia, devo solo capire nel corso delle prove che macchina avremo e trovare il giusto bilanciamento. Binotto ha detto che il loro obiettivo non è il Mondiale? Non cambia il nostro modo di scendere in pista e approcciare le gare. Le Ferrari sono molto forti, ma non conta ciò che dicono gli altri. Al momento la Formula 1 è sempre più popolare e tutti guadagnano sempre di più. I piloti non dovrebbero avere un tetto ingaggi. Sono quelli che danno spettacolo e rischiano la vita“. Queste sono le recenti considerazioni di Max Verstappen, intervenuto in una conferenza stampa organizzata dalla Fia in vista del Gran Premio dell’Azerbaijan 2022. Il pilota olandese della Red Bull, attualmente primatista nel Mondiale di ... Leggi su sportface (Di venerdì 10 giugno 2022) “qui non, devo solo capire nel corso delle prove che macchina avremo e trovare il giusto bilanciamento. Binotto ha detto che il loro obiettivo non è il Mondiale? Nonil nostro modo di scendere in pista e approcciare le gare. Lesono, ma non conta ciò che dicono gli altri. Al momento la Formula 1 è sempre più popolare e tutti guadagnano sempre di più. I piloti non dovrebbero avere un tetto ingaggi. Sono quelli che danno spettacolo e rischiano la vita“. Queste sono le recenti considerazioni di Max, intervenuto in una conferenza stampa organizzata dalla Fia in vista del Gran Premio dell’. Il pilota olandese della Red Bull, attualmente primatista nel Mondiale di ...

