(Di venerdì 10 giugno 2022) (Adnkronos) –, star tra le star del panorama tersicoreo contemporaneo, ritorna protagonistadi Milano con la scandalosa ‘Sagra della primavera’ di Igor Stravinskij firmata, per l’occasione, da Wayneper il corpo di ballo scaligero diretto da Manuel Legris. Dal 24 giugno al 7 luglio in programma una serata -evento interamente dedicata dal grande coreografo inglese al compositore russo che comprende due creazioni ‘AfteRite’ e la prima assoluta di ‘Lore’, liberamente tratta da ‘Les Noces’. Originariamente ispirato a ‘Silent Spring’, un testo di Rachel Carson sull’impatto dei pesticidi prodotti dall’uomo sulla natura, ‘AfteRite’ è ambientato in un arido paesaggio alieno che evoca il clima estremo del deserto di Atacama in Cile, dove una colonia di esseri umani lotta ...

Danza, McGregor rilegge la 'Sagra' alla Scala per Alessandra Ferri

