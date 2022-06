Pubblicità

Lopinionista : Cruna, la collezione SS2023 in fiera al Pitti Uomo 2022 -

SportFair

Se, da una parte,aveva iniziato il proprio percorso come brand specializzato nel segmento ... prodotto cardine dell'abbigliamento maschile, e si sviluppa su unatotal look Made in ...Insomma, questo ha creato degli spazi importanti, per noi gli ultimi due anni sono stati un'opportunità." Dai pantaloni maschili al total look e presto anche ladonnanasce come ... Cruna presenta la Mens’ Collection SS 23 ispirata a modelli iconici reinterpretati in chiave Elevated Casual | FOTO Cruna arriva con il suo primo store monomarca a San Pantaleo, in Costa Smeralda. Il negozio rappresenta il primo passo di una strategia retail internazionale del marchio menswear e arriva a seguito de ...