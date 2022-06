Covid | il monitoraggio Iss | aumenta l’incidenza | calano indice Rt e ricoveri

(Di venerdì 10 giugno 2022)settimanale a livello nazionale dei casi diin Italia, mentre diminuisconoRt e. Questo è quanto emerge dalsettimanale di Istituto superiore di sanità (Iss) e Ministero della Salute.si attesta a 222 casi ogni 100.000 abitanti rispetto ai 207 della settimana precedente. L’Rt medio calcolato sui casi sintomatici è pari a 0,75 (con un range 0,72-0,82), in calo rispetto alla settimana precedente quando era a 0,82. Sul fronte dei, il tasso di occupazione nelle terapie intensive scende al 2% (contro il 2,3% precedente), quello nelle aree mediche al 6,6% rispetto al 7,1% di una settimana prima. Leggi anche:, ilIss: ...

Quotidiano Sanità

I campanelli d'allarme stanno risuonando già da qualche giorno e che la rotta della pandemia sia cambiata inerpicandosi nuovamente verso l'alto lo conferma gli indicatori delsettimanale a cura dell' Iss , all'esame stamane della cabina di regia. L'incidenza settimanale dei casi ogni 100 mila abitanti da 207 risale a 222 allontanandosi così a quella "quota 50",...... l'indice Rt scende - Sale l'incidenza settimanale a livello nazionale dei casi diin Italia: ... Lo indica ilsettimanale Iss - Ministero Salute. Il tasso di occupazione in terapia ... Monitoraggio Covid. L'incidenza settimanale torna a crescere. Sempre in calo i ricoveri I dati settimanali del monitoraggio della cabina di regia dell'Istituto superiore di sanità. L'Rt medio calcolato sui casi sintomatici è stato pari a 0,75 ...Nei dati di oggi del report settimanale Iss risale l'incidenza - da 207 a 222 contagi ogni 100mila abitanti -, mentre l'indice Rt è ancora in calo a 0,75. E ancora: scende al 2% l'occupazione delle te ...