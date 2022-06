Calcio | entourage Zidane | ' nessun contatto con il Psg'

(Di venerdì 10 giugno 2022) Parigi, 10 giu. (Adnkronos) - "Tutte queste voci sono infondate. Sono l'unica persona ammessa a rappresentare e consigliare Zinedinee nè lui nè io siamo stati contattati direttamente dal proprietario del Psg". Sono le parole di Alain Migliaccio, consulente del tecnico francese, con cui smentisce a "L'Equipe" le indiscrezioni che darebbero Zizou sulla panchina del Psg per sostituire Pochettino. "Non sono nemmeno sicuro che l'Emiro del Qatar sia davvero interessato all'arrivo di Zinedine", ha aggiunto Migliaccio.

L'entourage della "Joya" - a proposito Petralito non ne fa parte, nella trattativa sta rappresentando l'Inter - ha giudicato la proposta ancora troppo bassa rispetto alle attese. E, a questo punto, c'... Miralem Pjanic non ha fretta: secondo il Mundo Deportivo il centrocampista bosniaco, in rientro dal prestito al Besiktas, si presenterà regolarmente il 4 luglio al raduno del Barcellona, nonostante si ...