Beve whisky mentre sfreccia in autostrada: ultima follia in diretta Facebook (Di venerdì 10 giugno 2022) Un uomo a Sassari si è filmato mentre Beveva alcol e guidava l'auto a tutta velocità. L'ultima scena del video riprende ciò che succede prima dello schianto che ha fermato la sua corsa Leggi su ilgiornale (Di venerdì 10 giugno 2022) Un uomo a Sassari si è filmatova alcol e guidava l'auto a tutta velocità. L'scena del video riprende ciò che succede prima dello schianto che ha fermato la sua corsa

Pubblicità

fanpage : Era in diretta su Facebook, con una mano che teneva il volante e l’altra la bottiglia di whisky che si stava scolan… - a42nno : RT @Corriere: Follia a Sassari: si riprende alla guida mentre beve whisky in diretta su Facebook e si schianta - Agenzia_Ansa : Beve whisky mentre è alla guida della sua auto e a velocità sostenuta si filma in diretta social per poi schiantars… - tabarro63 : RT @fanpage: Era in diretta su Facebook, con una mano che teneva il volante e l’altra la bottiglia di whisky che si stava scolando. Lo sg… - cheamarena : RT @Corriere: Follia a Sassari: si riprende alla guida mentre beve whisky in diretta su Facebook e si schianta -