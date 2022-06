(Di giovedì 9 giugno 2022) E' uno degli appuntamentipiù attesi dagli amanti delle due ruote, e in particolare daisti, e ora sta per tornare dopo quattro anni di pausa. Da venerdì 22 a domenica 24, ...

Advertising

StraNotizie : 'World Ducati Week', dal 22 al 24 luglio sfide in pista e anteprime mondiali - zazoomblog : World Ducati Week tanti eventi fra pista territorio musica e gastronomia - #World #Ducati #tanti #eventi #pista - fisco24_info : 'World Ducati Week', tanti eventi fra pista, territorio, musica e gastronomia: (Adnkronos) - Quella presentata al ‘… - ledicoladelsud : ‘World Ducati Week’, tanti eventi fra pista, territorio, musica e gastronomia - ledicoladelsud : ‘World Ducati Week’, dal 22 al 24 luglio sfide in pista e anteprime mondiali -

Da venerdì 22 a domenica 24 luglio, migliaia di appassionati affolleranno il Circuito di Misano 'Marco Simoncelli' per l'undicesima edizione del "Week". L'evento è stato presentato a '...Quella presentata al '' di Mirabilandia sarà un'edizione della 'Week' ricca di appuntamenti. Protagoniste indiscusse saranno ovviamente le moto. Ci si potrà sfidare con la Panigale su un simulatore di ultima generazione, o portare a casa una ...Mirabilandia, 9 giu. (Adnkronos) - Quella presentata al ‘Ducati World’ di Mirabilandia sarà un'edizione della 'World Ducati Week' ricca ...(Adnkronos) – E’ uno degli appuntamenti mondiali più attesi dagli amanti delle due ruote, e in particolare dai ducatisti, e ora sta per tornare dopo quattro anni di pausa. Da venerdì 22 a domenica 24 ...