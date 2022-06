Vanessa Incontrada in copertina e il web si rivolta … (Di giovedì 9 giugno 2022) Una vera e propria polemica è quella nata nel corso delle ultime per la pubblicazione di una particolare fotografia da parte del magazine Nuovo. Una fotografia con protagonista Vanessa Incontrada che sta facendo davvero tanto discutere. Ma, per quale motivo? Facciamo un po’ di chiarezza. Vanessa Incontrada protagonista della prima pagina di Nuovo Non è di certo la prima volta che Vanessa Incontrada si trova al centro di polemiche e discussioni a causa del suo fisico. Ed ecco che proprio nelle ultime ore la nota attrice ma anche modella e conduttrice italo – spagnola è tornata al centro dell’attenzione mediatica in seguito alla pubblicazione del nuovo numero del magazine Nuovo. La bellissima Vanessa si trova infatti in copertina, ma l’immagine sta ... Leggi su baritalianews (Di giovedì 9 giugno 2022) Una vera e propria polemica è quella nata nel corso delle ultime per la pubblicazione di una particolare fotografia da parte del magazine Nuovo. Una fotografia con protagonistache sta facendo davvero tanto discutere. Ma, per quale motivo? Facciamo un po’ di chiarezza.protagonista della prima pagina di Nuovo Non è di certo la prima volta chesi trova al centro di polemiche e discussioni a causa del suo fisico. Ed ecco che proprio nelle ultime ore la nota attrice ma anche modella e conduttrice italo – spagnola è tornata al centro dell’attenzione mediatica in seguito alla pubblicazione del nuovo numero del magazine Nuovo. La bellissimasi trova infatti in, ma l’immagine sta ...

Advertising

litaslife_026 : RT @psychosaru: vanessa incontrada è splendida e bellissima e voi vi dovete fare i fatti vostri e pestare le dita prima di scrivere qualsia… - Sara_miao : @PercheCazzo È anche ora di finirla in generale di fotografare la gente in spiaggia, eh. 2022 e siamo ancora fermi… - BebuCesco : RT @marilovesgr33n: Estate che viene, bodyshaming che trovi, perché non è ancora chiaro che, evitare di bullizzare le persone per l’aspetto… - SaffronHorizon : RT @marilovesgr33n: Estate che viene, bodyshaming che trovi, perché non è ancora chiaro che, evitare di bullizzare le persone per l’aspetto… - CarloSantaroni : RT @Pinucci63757977: Una prima pagina di rara volgarità a corredo di un servizio fotografico sguaiato a scopo di gogna contro Vanessa Incon… -