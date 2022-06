Usa | limiti alle armi | La Camera approva | ma al Senato si prevedono difficoltà

(Di giovedì 9 giugno 2022) La misura - che include fra l'altro l'aumento dell'età per l'acquisto disemiautomatiche - non ha alcuna chance di essereta dal, dove i democratici non hanno i voti sufficienti L'articolo proviene da Firenze Post.

La misura - che include fra l'altro l'aumento dell'età per l'acquisto di armi semiautomatiche - non ha alcuna chance di essere approvata dal Senato, dove i democratici non hanno i voti sufficienti ...Una guerra moderna, con i droni, e l'intelligence, e i social, ma anche antichissima, con i buchi nella terra (nella foto i crateri scavati dall'artiglieria vicino Sloviansk, nel Donbass) che ricordan ...