Ultime Notizie – Pa, sindacati: "Stipendi troppo bassi, i più competenti fuggono" (Di giovedì 9 giugno 2022) La pubblica amministrazione non attrae, gli Stipendi sono troppo bassi, per giunta super tassati e, anche se sarebbe necessario un ricambio generazionale e di maggiori competenze, fior di professionisti, anche giovani, quali avvocati, ingegneri, architetti, tecnici informatici, ci pensano due volte prima di farsi arruolare nei ministeri o in altri enti, addirittura disertano i concorsi o dopo averli vinti rinunciano al famoso posto fisso, una tempo sinonimo di sicurezza. A segnalarlo all'Adnkronos sono i dirigenti statali di Unadis e la Confsal Unsa, Unione Nazionale sindacati Autonomi, confermando le Notizie sulla 'fuga' dalla Pa da parte di vincitori di concorsi e non solo, come è stato evidenziato giorni fa anche dal ministro Infrastrutture e Mobilità sostenibili Enrico Giovannini. "Unadis ...

