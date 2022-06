SVELATO : ecco come gli hacker scelgono le loro vittime (Di giovedì 9 giugno 2022) Cosa motiva un hacker? Quando gli hacker hackerano, lo fanno per diversi motivi. Abbiamo elencato le 4 motivazioni più comuni dietro l’hacking. 1 — Si tratta di soldi: Una delle motivazioni più comuni per irrompere in un sistema è il guadagno monetario. Molti hacker potrebbero tentare di rubare le tue password o conti bancari per fare soldi decollando con i tuoi sudati guadagni. Le informazioni sui tuoi clienti non sarebbero al sicuro se gli hacker se ne andassero dopo una violazione, in quanto potrebbero utilizzare questi dati in diversi modi, magari ricattandoti o addirittura vendendoli sul mercato nero o sul deep web. Il costo medio di una violazione dei dati è stato di 3,86 milioni di dollari nel 2004, secondo IBM, e da allora è salito a 4,24 milioni di dollari nel 2021. Si prevede addirittura ... Leggi su analisideirischinformatici (Di giovedì 9 giugno 2022) Cosa motiva un? Quando gliano, lo fanno per diversi motivi. Abbiamo elencato le 4 motivazioni più comuni dietro l’hacking. 1 — Si tratta di soldi: Una delle motivazioni più comuni per irrompere in un sistema è il guadagno monetario. Moltipotrebbero tentare di rubare le tue password o conti bancari per fare soldi decollando con i tuoi sudati guadagni. Le informazioni sui tuoi clienti non sarebbero al sicuro se glise ne andassero dopo una violazione, in quanto potrebbero utilizzare questi dati in diversi modi, magari ricattandoti o addirittura vendendoli sul mercato nero o sul deep web. Il costo medio di una violazione dei dati è stato di 3,86 milioni di dollari nel 2004, secondo IBM, e da allora è salito a 4,24 milioni di dollari nel 2021. Si prevede addirittura ...

