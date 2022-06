“Sono stata devastata dalla chirurgia trans-vaginale. Ora aiuto le altre donne” (Di giovedì 9 giugno 2022) Kath Sansom, 54 anni, è stata devastata da un intervento chirurgico trans-vaginale pericoloso: Sansom, PR manager del Cambridgeshire, ha raccontato al Guardian la sua esperienza. Kath Sansom ha dichiarato al Guardian che l’intervento è avvenuto nel 2015: Sansom è una madre di due figlie attiva e avventurosa, che ama fare boxe, nuoto, escursioni, mountain bike e immersioni subacquee. Nel 2015, però, aveva iniziato a notare delle perdite vaginali durante le sue attività sportive. La donna, ovviamente, si è recata dal suo medico per capire il problema, che le ha segnato un intervento chirurgico con il nastro trans-vaginale. Questa operazione consiste nel posizionare un piccolo pezzo di rete montato attorno all’uretra per prevenire l’incontinenza. “Pensavo che avrei potuto farmelo ... Leggi su news.robadadonne (Di giovedì 9 giugno 2022) Kath Sansom, 54 anni, èdevada un intervento chirurgicopericoloso: Sansom, PR manager del Cambridgeshire, ha raccontato al Guardian la sua esperienza. Kath Sansom ha dichiarato al Guardian che l’intervento è avvenuto nel 2015: Sansom è una madre di due figlie attiva e avventurosa, che ama fare boxe, nuoto, escursioni, mountain bike e immersioni subacquee. Nel 2015, però, aveva iniziato a notare delle perdite vaginali durante le sue attività sportive. La donna, ovviamente, si è recata dal suo medico per capire il problema, che le ha segnato un intervento chirurgico con il nastro. Questa operazione consiste nel posizionare un piccolo pezzo di rete montato attorno all’uretra per prevenire l’incontinenza. “Pensavo che avrei potuto farmelo ...

