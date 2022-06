Sonia Bruganelli: 'Sono libera e dico ciò che penso, ma questo sui social dà fastidio' (Di giovedì 9 giugno 2022) 'Io non Sono cattiva, è che mi disegnano così' diceva Jessica Rabbit. E a Sonia Bruganelli sta a pennello. Lei, dopo una laurea in Scienze delle Comunicazioni riesce a farsi largo nel mondo dello ... Leggi su leggo (Di giovedì 9 giugno 2022) 'Io noncattiva, è che mi disegnano così' diceva Jessica Rabbit. E asta a pennello. Lei, dopo una laurea in Scienze delle Comunicazioni riesce a farsi largo nel mondo dello ...

Advertising

DonnaGlamour : Sonia Bruganelli, dedica speciale al figlio Davide per i 18 anni - 361_magazine : Davide Bonolis oggi diventa maggiorenne. Non potevano mancare gli auguri social di mamma Sonia Bruganelli - neonsorceresss : pensavo che non potesse esserci opinionista peggiore di sonia bruganelli ma vladimir ci ha dimostrato che si può sempre cambiare idea #isola - whatseemslike : RT @arcobalena7: Sonia Bruganelli aveva ragione miei cari #jeru - closetme56 : RT @arcobalena7: Sonia Bruganelli aveva ragione miei cari #jeru -