Saronno | auto si ribalta in mezzo alla strada | paura per una 39enne

Leggi su ilnotiziario

(Di giovedì 9 giugno 2022) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color Moltaieri aper ilmento di unin via San Francesco alle 18:30. Per cause ancora da accertarsi una donna, di 39 anni, ha perso il controllo del veicolondosi sulla sedele. Fortunatamente, la donna non si trova in gravi condizioni ed è stata ricoverata in ospedale in codice verde. ... tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario.