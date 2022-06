Referendum ed elezioni del 12 giugno: orari dei seggi e i documenti che servono per votare (Di giovedì 9 giugno 2022) Roma – Italiani chiamati al voto per eleggere sindaci e esprimersi sui cinque quesiti referendari della giustizia (leggi qui). Nella giornata di domenica 12 giugno i seggi saranno aperti dalle 7 alle 23. Per poter esercitare il proprio diritto di voto è necessario portare con sé la tessera elettorale (rilasciata dal Comune, contiene 18 spazi. Se fossero tutti pieni, è necessario rinnovarla presso l’ufficio elettorale del Comune di residenza). L’ufficio elettorale resterà comunque aperto dalle ore 9 alle ore 18 nei due giorni antecedenti la data della consultazione e, nel giorno della votazione, per tutta la durata delle operazioni di voto. Oltre alla tessera elettorale occorre presentare un documento di identità come la carta d’identità o un altro documento d’identificazione munito di fotografia, rilasciato dalla pubblica amministrazione. Si può ... Leggi su ilfaroonline (Di giovedì 9 giugno 2022) Roma – Italiani chiamati al voto per eleggere sindaci e esprimersi sui cinque quesiti referendari della giustizia (leggi qui). Nella giornata di domenica 12saranno aperti dalle 7 alle 23. Per poter esercitare il proprio diritto di voto è necessario portare con sé la tessera elettorale (rilasciata dal Comune, contiene 18 spazi. Se fossero tutti pieni, è necessario rinnovarla presso l’ufficio elettorale del Comune di residenza). L’ufficio elettorale resterà comunque aperto dalle ore 9 alle ore 18 nei due giorni antecedenti la data della consultazione e, nel giorno della votazione, per tutta la durata delle operazioni di voto. Oltre alla tessera elettorale occorre presentare un documento di identità come la carta d’identità o un altro documento d’identificazione munito di fotografia, rilasciato dalla pubblica amministrazione. Si può ...

