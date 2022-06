Nemi, Bertucci si ricandida e con la squadra della civica “Uniti per Nemi” (Di giovedì 9 giugno 2022) Dieci anni da sindaco e la voglia di fare il tris: Alberto Bertucci mette un’ipoteca sul terzo mandato come sindaco di Nemi, a capo di una lista civica vicina al centrodestra, ma di ispirazione cattolica e con uno sguardo verso il sociale. Dopo il successo della 89° Sagra delle Fragole è stato annunciato il servizio combinato treno+bus, realizzato da Trenitalia in collaborazione con il vettore Schiaffini Travel S.p.A., per raggiungere il comune di Nemi. “Cari concittadini mi sono ricandidato a Sindaco di Nemi – ha spiegato – con il sostegno di tantissimi cittadini e da tutta la maggioranza dei Consiglieri Comunali. Dopo aver condiviso con voi questi anni di amministrazione con voi cittadini, vi chiedo ancora la Vostra ... Leggi su influencertoday (Di giovedì 9 giugno 2022) Dieci anni da sindaco e la voglia di fare il tris: Albertomette un’ipoteca sul terzo mandato come sindaco di, a capo di una listavicina al centrodestra, ma di ispirazione cattolica e con uno sguardo verso il sociale. Dopo il successo89° Sagra delle Fragole è stato annunciato il servizio combinato treno+bus, realizzato da Trenitalia in collaborazione con il vettore Schiaffini Travel S.p.A., per raggiungere il comune di. “Cari concittadini mi sonoto a Sindaco di– ha spiegato – con il sostegno di tantissimi cittadini e da tutta la maggioranza dei Consiglieri Comunali. Dopo aver condiviso con voi questi anni di amministrazione con voi cittadini, vi chiedo ancora la Vostra ...

