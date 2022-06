Gas: in avvio ad Amsterdam in rialzo a 88,75 euro (Di giovedì 9 giugno 2022) Il prezzo del gas apre in rialzo. I future ad Amsterdam segnano un +11,7% a 88,75 euro al megawatt. . 9 giugno 2022 Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 9 giugno 2022) Il prezzo del gas apre in. I future adsegnano un +11,7% a 88,75al megawatt. . 9 giugno 2022

