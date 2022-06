Enrico Papi supera la delusione | Incredibile ritorno col botto | inizierà a settembre

Leggi su specialmag

(Di giovedì 9 giugno 2022) Il conduttore si riprende dopo l’amarezza provata nell’ultimo periodo e ilè ormai definitivo. Partirà in autunno e per lui è un trampolino(Mediaset Infinity)Il conduttore è ormai tanti anni che è un volto fisso della televisione. Il suo “Sarabanda” è stato per anni non solo un appuntamento fisso per i telespettatori, ma anche una vera e propria icona della televisione italiana. Negli ultimi anni,ha cercato di differenziare la propria carriera in diverse strade, continuando la scia dei game show con “Guess my age!” e introducendo nuove idee, come “Big Show“. L’ultimo anno, però, non è stato un vero e proprio successo per lui. Laè stata cocente manon demorde e ci ...