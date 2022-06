Doppio femminicidio: Gabriela è stata uccisa per prima (Di giovedì 9 giugno 2022) Ad essere uccisa per prima da Zlatan Vasiljevic, il bosniaco che ieri ha sparato a Vicenza all'ex moglie e all'ex compagna prima di rivolgere la pistola contro di se', è stata proprio Gabriela Serrano,... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 9 giugno 2022) Ad essereperda Zlatan Vasiljevic, il bosniaco che ieri ha sparato a Vicenza all'ex moglie e all'ex compagnadi rivolgere la pistola contro di se', èproprioSerrano,...

Carla12450515 : RT @Noviolenzadonne: Le aveva sfondato il cranio. Io questo lo chiamo 'tentato omicidio' e molti PM lo chiamano 'maltrattamenti'. Sempre la… - iconanews : Doppio femminicidio: Gabriela è stata uccisa per prima - occhio_notizie : In estate 2021 aveva, invece, pubblicato: “Spesso un uomo soffre per alcuni anni, si calma, sopporta le punizioni p… - Open_gol : La dinamica del doppio femminicidio è ancora da chiarire - Mimina46442843 : #femminicidio Doppio femminicidio a Vicenza ???? -